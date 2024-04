Preso acusado de assaltos contra motoristas de aplicativos em SG

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam na última sexta-feira (5), um homem de 32 anos, investigado por uma série de assaltos contra motoristas de aplicativos em São Gonçalo.

O suspeito foi localizado em Saracuruna, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele, havia um mandado de prisão pelos crimes de roubo e extorsão.

Segundo os policiais, o suspeito teria realizado uma série de roubos e extorsões contra vítimas em São Gonçalo, e agiria com um comparsa, que já está preso.



Segundo as investigações, após solicitarem as corridas, a dupla anunciava o assalto e, com violência, roubava todos os pertences dos motoristas de aplicativos. Além disso, obrigavam as vítimas a fazerem transferências via PIX para contas deles.