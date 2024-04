Polícia Civil recupera em Minas Gerais estátua de Santa furtada de igreja do Rio

Policiais civis da 94ª DP (Piraí) recuperaram, nesta quinta-feira (04/04), uma estátua de Nossa Senhora Sant'Ana, furtada de uma igreja no município de Piraí, no Sul Fluminense, em 2007. A imagem foi localizada em um museu no município de Tiradentes, no estado de Minas Gerais.

A equipe da 94ª DP recebeu informações sobre o possível paradeiro da estátua. Com apoio da Diocese de Volta Redonda, os agentes obtiveram acesso a fotos da imagem, exposta em um museu. Para confirmar que era a mesma peça, um laudo técnico foi elaborado e a delegacia representou pela busca e apreensão.

Os policiais foram até a cidade de Tiradentes e recuperaram a estátua, considerada de valor inestimável por ser uma obra artística do século XVIII.