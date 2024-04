Turista é agredido em Santa Teresa durante assalto em bondinho

Um assalto no bondinho de Santa Teresa terminou com um turista ferido na última quarta-feira (03), na Região Central da cidade do Rio. A vítima teria tentado reagir ao assalto e acabou sendo agredido pelos criminosos, que fugiram do local logo após o crime.

De acordo com o relato de testemunhas, o grupo de suspeitos invadiram um bondinho na altura do Largo do Curvelo e anunciaram o assalto. Eles teriam conseguido pegar alguns pertences e descido do bonde, segundo o relato, antes de o turista descer para tentar pegar uma pochete levada pelos suspeitos. Os suspeitos deram uma coronhada nele e fugiram.

A Polícia Civil informou não ter registrado ocorrências relacionadas ao caso. Já a PM informou que militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foram acionados, mas não encontraram vítimas ao chegar no local. Ainda segundo o Batalhão, o policiamento foi reforçado na região.