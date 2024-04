Corpo é encontrado carbonizado no Porto Velho, em São Gonçalo

Um corpo carbonizado foi encontrado no Porto Velho, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (04). O cadáver estava abandonado na Rua Antônio Carlos quando foi encontrado pelos policiais militares. A identidade da vítima ainda não foi confirmada; também não há detalhes sobre as circunstâncias do crime até o momento.

Uma dupla de agentes do 7º BPM (São Gonçalo) informou ter sido acionada por volta das 8h45 para uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem no endereço, encontraram o cadáver já carbonizado, sem qualquer suspeito ou testemunhas do crime ao redor. De acordo com os agentes, também não há câmeras de segurança próximo ao local. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí está responsável pelas investigações.

*Em atualização

