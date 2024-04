Justiça determina volta de Ronnie Lessa ao sistema prisional do Rio

Ronnie Lessa atirou contra Marielle Franco em março de 2018, no Centro do Rio - Foto: Reprodução

Ronnie Lessa atirou contra Marielle Franco em março de 2018, no Centro do Rio - Foto: Reprodução

A Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, determinou, nesta quarta-feira (3), que Ronnie Lessa seja retirado da penitenciária federal do estado e volte ao Rio de Janeiro em até 30 dias.

O prazo de permanência na unidade de Campo Grande terminou em 21 de março, segundo documento obtido pela TV Globo. Ronnie Lessa é acusado de matar a vereadora Marielle Franco, em 2018.

Leia mais



DJ morre após ser baleado na porta de casa; família acusa PM



Homem se passa por policial e é preso em bar no Rio

De acordo com a decisão do corregedor do presídio federal de Campo Grande, o "juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Rio de Janeiro, não encaminhou a decisão de renovação de permanência no sistema penitenciário federal."



Lessa saiu do Rio de Janeiro em março de 2019.