DJ morre após ser baleado na porta de casa; família acusa PM

Um DJ de 19 anos morreu após ser baleado na porta de casa durante a madrugada da última terça-feira (02), no Complexo do Chapadão, comunidade na Zona Norte do Rio. Segundo a família, um policial militar teria sido o autor dos disparos; a PM confirmou ter participado de tiroteio no local, mas nega participação na morte de jovem.

De acordo com o relato da família, Luís Henrique da Silva Rocha, conhecido como "DJ Pudou", foi atingido por um dos disparo feitos pelos policiais militares do 41º BPM (Irajá), que trocavam tiros com suspeitos na região. O DJ foi levado para uma UPA, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu ainda na terça (02).

A Corporação, por sua vez, nega o relato e alega que o jovem foi baleado depois de os agentes deixarem o local. Segundo o 41° BPM, uma equipe de patrulhamento foi alvejada por criminosos armados e revidou. Um suspeito foi encontrado ferido após o confronto, e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Os agentes só teriam sido notificados sobre o caso do DJ horas depois, quando a UPA recebeu o baleado e acionou a Polícia.



A 39ª DP (Pavuna) registrou a ocorrência. Luís Henrique foi sepultado na tarde desta quarta-feira (03), no Cemitério de Ricardo de Albuquerque. Ele deixa uma esposa grávida.