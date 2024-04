Universitária estrangeira denuncia estupro coletivo na Lapa

Deam do Centro do Rio está investigando o crime - Foto: Divulgação

Uma universitária estrangeira, de 25 anos, denunciou, na noite desta terça (02), ter sido vítima de um estupro coletivo em uma boate na Lapa, na Região Central do Rio, no último final de semana. A jovem, que teve a identidade preservada, conta que foi atacada sexualmente por um grupo de homens em um espaço reservado da boate e que chegou a ficar inconsciente durante o episódio.

Segundo o relato da jovem, ela estava na boate quando conheceu um jovem, que a convidou para irem juntos à "dark room" - uma sala escura - do estabelecimento. No cômodo mais reservado da casa noturna, ela foi atacada por um grupo de homens. Como o ambiente estava escuro e ela chegou a perder a consciência, a vítima não consegue precisar a identidade dos suspeitos, mas acredita que eles possam ser amigos do rapaz com quem estava.

A estrangeira não sabe se foi dopada durante o crime. Ela acionou a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta semana. Ainda segundo o relato, o dia do crime, funcionários da boate não teriam prestado apoio à vítima ou acionado a Polícia quando ela e uma amiga relataram o crime.

A jovem, que estava no Brasil desde janeiro para aprender português, foi levada para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio, que registrou o caso e está buscando imagens de câmeras de segurança para investigar o crime. De lá, a jovem foi encaminhada para passar por exames no Instituto Médico Legal (IML).

Nesta quarta (03), a boate se pronunciou dizendo que repudia veementemente o crime, que não apoia qualquer tipo de violência contra a mulher e que acolheu a vítima. O estabelecimento confirmou, ainda, que irá fornecer os registros do circuito de câmeras do espaço para os investigadores da Polícia Civil.