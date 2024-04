Ação policial em Rio Bonito e Niterói tem mais de 40 pássaros apreendidos

Ações da Polícia Ambiental durante a manhã desta quarta-feira (03), em Rio Bonito e Niterói, terminaram com dezenas de aves silvestres apreendidas. As gaiolas com pássaros mantidos em cativeiro ilegal foram encontradas com base em denúncias anônimas recebidas pela corporação.

Em Rio Bonito, um total de 40 gaiolas com aves de diferentes espécies foram apreendidas em uma casa na Estrada Rio dos Índios. Segundo a equipe policial que esteve no imóvel, um total de 100 aves foram encontradas em cativeiro na casa. O morador apresentou as licenças devidas para a maior parte delas, mas, segundo a Polícia, ele não tinha os documentos para quarenta dos animais encontrados.

Todos os pássaros sem registro foram levados pelos oficiais para avaliação das autoridades na 119ª DP (Rio Bonito), que registrou o caso.



Morador de Itaipu mantinha quatro aves em cativeiro sem licença | Foto: Divulgação

Na mesma manhã, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, uma equipe da Polícia Ambiental foi até um imóvel para apurar denúncias de cativeiro ilegal. No local informado pela denúncias, foram encontrados dois coleiros, um tico tico e um tizil. O responsável pelos pássaros, de 35 anos, não apresentou a licenças devidas e foi A 81ª DP (Itaipu) registrou o caso.