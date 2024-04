Polícias Civil e Militar prendem mais de 800 pessoas em operação de combate à violência contra a mulher

Policiais civis e militares de todo o estado do Rio de Janeiro prenderam 819 pessoas no mês de março, durante as ações da "Operação Átria". O objetivo era combater crimes praticados contra mulheres, em razão do gênero. A ação, de caráter nacional, foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Além das prisões, os agentes também apreenderam 392 armas de fogo. Ao todo, foram realizadas mais de 31 mil diligências, foram instaurados 26 mil procedimentos policiais e feitos 820 exames periciais. Além disso, foram solicitadas cerca de 13 mil medidas protetivas de urgência.

No estado, a coordenação operacional foi do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) da Polícia Civil e da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs) da Polícia Militar, por meio do programa Patrulha Maria da Penha, com apoio da Coordenadoria de Comunicações e Operações Policiais (Cecopol). A operação incluiu também ações preventivas, como palestras e ações sociais.