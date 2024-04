PM prende três suspeitos de tráfico próximo a Comunidade da Dita, em SG

Três acusados de tráfico de drogas foram presos, no início da manhã desta segunda-feira (1), durante operação de policiais do 7° BPM (São Gonçalo). Os militares foram ao local, sob o comando do Oficial de Operações, para patrulhamento de rotina próximo a Comunidade da Dita, no Jóquei, quando perceberam a movimentação de homens pertencentes ao tráfico local.

Os suspeitos, ao avistarem os agentes, tentaram fugir da abordagem. Porém, após a realização de um cerco tático, sem disparos de arma de fogo, os policiais prenderam três homens que portavam uma pistola e dois rádios transmissores, além de material entorpecente.

No total, os PMs apreenderam uma pistola 58, cal. 380; um carregador contendo 7 munições; dois rádios transmissores; 38 trouxinhas de maconha; 153 papelotes de pó e 237 pedras de crack.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 75° DP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.





