Suspeita de furtos em shoppings do Rio, adolescente de 17 anos é apreendida

Policiais da SSI, em ação conjunta com 2ª UPP do Jacarezinho, após informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam uma adolescente suspeita de vários furtos na Zona Sul e em shoppings centers no Rio.

A apreensão aconteceu na noite deste sábado (30), em um shopping localizado no Cachambi, Zona Norte do Rio. A adolescente, de 17 anos é oriunda da comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio, integrante de um grupo responsável por diversos furtos na Zona Sul e em shopping centers da cidade, que são exibidos nas redes sociais conhecida como “Trem das Lojas”, e responsável por outros diversos delitos, também exibidos em redes sociais.



Contra ela constavam dois mandados de buscas e apreensão pelo crime de Fato Análogo a Furto Qualificado e foi conduzida para 25ª DP (Engenho Novo), onde os mandados foram cumpridos e, posteriormente encaminhada para Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA), onde permaneceu apreendida.



