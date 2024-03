Linha Vermelha tem tentativa de arrastão e tiroteio nesta sexta

O fluxo da via foi interrompido por alguns minutos - Foto: Reprodução

O fluxo da via foi interrompido por alguns minutos - Foto: Reprodução

Motoristas e passageiros que trafegavam pela Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, viveram momentos de apreensão por conta da violência na madrugada desta sexta-feira (29).

Criminosos e policiais trocaram tiros numa tentativa frustrada de arrastão na via expressa. Ninguém foi preso. E não houve registro de feridos.

Leia mais



PM e mais cinco são indiciados por furto caixa eletrônico em São Gonçalo



Responsável por hortifruti é preso por furto de energia em Niterói



Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizavam policiamento pela Linha Vermelha quando, na altura de Parque Analândia, se depararam com um grupo de criminosos armados na via. Os suspeitos teriam atirado, o que deu início ao confronto.



O fluxo da via foi interrompido por alguns minutos. Alguns motoristas, assustados, para fugirem do confronto, voltaram na contramão.

Ainda segundo a PM, até o momento, não foram localizadas vítimas de roubos. A ação foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).