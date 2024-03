Rio pode ter delegacia especializada em morte de policiais

Medida foi aprovada na Alerj e aguarda sanção do governador - Foto: Otacílio Barbosa/Alerj

A Polícia Civil do Rio pode ter uma nova delegacia especializada em breve. Foi aprovado nesta quarta (27), pela Assembleia Legislativa do estado (Alerj), um projeto de lei que propõe a criação da Delegacia Especializada de Investigação de Mortes de Agentes de Segurança Pública. A medida agora segue para análise do governador Cláudio Castro (PL).

A unidade se dedicaria ao registro e investigação de casos que envolvam a morte de policiais no Rio, assim como situações que ponham em risco a vida desses profissionais de segurança pública, sobretudo caso aconteçam fora de seu horário de serviço. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB).

A Secretaria de Estado de Polícia Civil ficaria responsável pelas despesas relacionadas a criação da unidade policial, caso ela seja aprovada. Como foi aceita na Alerj, ela agora aguarda a sanção ou veto do Governo do Estado, que tem até quinze dias úteis para dar um retorno a respeito da proposta.