Ex-PM do Bope acusado de treinar traficantes é preso no Rio

Um ex-cabo expulso da Polícia Militar foi preso após ser acusado de realizar "treinamentos" com traficantes na Zona Oeste do Rio. Ronny Pessanha de Oliveira foi capturado na última terça-feira (26), mas pagou fiança e vai responder em liberdade. Ele era cabo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e já foi preso em outra ocasião, por acusações de envolvimento com grupos milicianos.

Conhecido pelos apelidos "Caveira" e "Neguinho da Bope", Rony foi preso em dezembro de 2020, acusado de fazer cobranças a moradores de comunidade em nome da milícia. Ele foi solto em 2022; desde então, o ex-PM estaria, segundo denúncias recebidas pela Polícia, treinando traficantes da facção Comando Vermelho (CV) a realizar invasões a territórios de grupos criminosos rivais.

Na terça (26), ele teria organizado uma falsa blitz na Estrada do Itanhangá com suspeitos acusados de atuar na comunidade da Muzema, região da Zona Oeste do Rio. Rony foi encontrado por agentes do 31º BPM (Recreio). Uma pistola foi apreendida com ele e levada, junto do suspeito para a 16ª DP (Barra). Ele chegou a ficar detido no local, mas decidiu pagara a fiança, no valor de R$ 8 mil, e vai responder pelas acusações em liberdade. O crime segue em investigação pela Polícia Civil.