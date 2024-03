PM prende acusado de matar empresário na Baixada Fluminense

Policiais militares do 16º BPM (Olaria), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, nesta segunda-feira (25), na Rua Dom Eugênio Sales, mais precisamente na Comunidade da Kelson’s, na Penha Circular, Zona Norte do Rio, Rodrigo Nunes Almeida, conhecido pelos vulgos de RD ou RT, de 31 anos. Ele é um dos envolvidos na morte do empresário Douglas Farias Machado, em fevereiro de 2020, na Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, o ataque contra Douglas foi tramado por Rodrigo e sua mulher, após ela ter tido divergências com Douglas, na forma de administrar uma pizzaria e um restaurante, no Rancho Novo, em Nova Iguaçu.



Preso em 2020, junto com sua mulher, logo após o crime, ele foi solto trinta dias após a prisão, por conta da revogação da prisão. Porém, em julho do mesmo ano, a Justiça recorreu e foi expedido um novo mandado de prisão, pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, pelo crime de Homicídio Simples.

Dados coletados apontam ainda RD no envolvimento com o tráfico de drogas, roubos de cargas e veículos, na comunidade da Kelson’s e Nova Holanda, ambas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho.



Após ser dado voz de prisão, ele foi levado à 21ª DP (Bonsucesso), onde foi cumprido o mandado e, posteriormente, a SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.



