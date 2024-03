Um preso e dois apreendidos por suposto planejamento de ataque a escola no Mutuá

Um aluno foi preso e dois apreendidos, nesta segunda-feira (25), em São Gonçalo, por supostamente terem planejado um atentado a uma escola da rede particular no bairro do Mútua, o Centro Educacional Mendes Duarte.

Segundo informações, a escola teria sido comunicada de que alunos estariam planejando realizar um ataque a outros estudantes e funcionários. Prints de trocas de mensagens dos suspeitos em um grupo teriam, inclusive, circulado entre pais e alunos, chegando até a direção da instituição, na última quinta-feira (21).

Diante deste cenário, o colégio teria decidido procurar a polícia, na sexta-feira (22), para que as acusações fossem investigadas. E, nesta segunda-feira (25), mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra os três suspeitos.

Por serem menores de idade, dois foram apreendidos e encaminhados a uma unidade socioeducativa. Já o outro envolvido, um maior de idade, teria sido preso e levado para a unidade prisional de Benfica.

Algumas mensagens trocadas pelo trio em um grupo de whatsapp | Foto: Divulgação

Quando questionados sobre as mensagens sobre o suposto planejamento de invasão e ataque à escola, os acusados teriam alegado que o grupo seria apenas para conversarem sobre um jogo de videogame.

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).