Polícia monta megaoperação de repressão a ferros velhos irregulares em São Gonçalo

A força-tarefa da Operação Desmonte-RJ interditou, na manhã desta quarta-feira (27/03), um ferro-velho no bairro do Mutondo, em São Gonçalo. Sob a coordenação do Detran e participação das polícias Civil e Militar, os agentes constataram que o estabelecimento estava com a documentação irregular e encontraram indícios de crime ambiental.

O estabelecimento foi autuado e fechado. A ação faz parte da força-tarefa 'Desmonte-RJ' de combate ao desmonte irregular de veículos, instituída pelo Governo do Estado para fiscalizar estabelecimentos sem registro e reduzir o índice de roubos de carros no estado. Além de agentes do Detran, a ação tem participação de equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis e do Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (CPAM) do Estado do Rio.

A operação é integrada com outros órgãos do estado | Foto: Alexandre Simonini/ Detran.RJ

Recolhimento - Todo o material foi recolhido, com aspoio de um 'caminhão munck' e levado a empresas de sucatas credenciadas pelo Detran.RJ, que fazem a destinação final do produto. O Corregedor do Detran.RJ, Daniel Bandeira, acompanhou a ação e ressaltou que a fiscalização também tem o objetivo de incentivar a regularização de ferros-velhos. As ações são planejadas com base em informações do serviço de inteligência da força-tarefa, que mapearam a região de São Gonçalo. O bairro tem alto índice de roubo e furtos de veículos.



"Além de coibir o roubo e furtos de automóveis cujas peças são vendidas em ferros-velhos irregulares, nossa ação visa incentivar os proprietários desses estabelecimentos que trabalham de forma correta para buscar a regularização dos documentos", disse Bandeira.



Dados do Detran.RJ apontam que, atualmente, existem cerca de 300 estabelecimentos com documentação e licença incompletos, precisando de regularização no estado. Estima-se, no entanto, que o número possa ser maior já que vários depósitos funcionam sem qualquer tipo de registro. Desde o início do programa Desmonte Legal, mais de 120 ferros-velhos já deram início ao processo de credenciamento.



