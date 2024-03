Polícia procura por dupla acusada de roubo a banco no Rio

Policiais civis do Rio seguem buscando por "Cachorrão" e "Coreto", dupla de suspeitos que teria participado de um assalto a banco na Zona Norte do Rio no início do ano. O programa Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (26), um cartaz para ajudar nas buscas pela dupla, que é acusada de de ter roubado 350 mil reais em espécie durante o assalto.

O crime aconteceu no último dia 25 de janeiro, na Tijuca. Uma quadrilha invadiu uma unidade do Banco do Brasil e rendeu segurança e gerente. Dois suspeitos pelo crime já foram presos. Nesta segunda (25), Jean Dias Franco foi capturado após ser encontrado com um carro usado no crime, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio.

Antes disso, no sábado (23), Jessi Silva Rangel foi encontrado com uma arma e munições em Sepetiba pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que agora busca os outros dois nomes investigados pelo crime: Alexandre do Nascimento Marinho, vulgo “Cachorrão”, de 42 anos e Caio Henrique Moura Silva, vulgo “Coreto”, de 23. Os agentes seguem buscando cumprir os mandatos de prisão emitidos contra a dupla pelo crime.