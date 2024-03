Homem é preso em flagrante tentando furtar cabo em Niterói; Vídeo!

Um homem, de 24 anos, foi preso neste domingo (24) em Icaraí, em Niterói, enquanto tentava furtar um cabo de cobre.

De acordo com agentes do Programa Segurança Presente (Niterói), eles foram acionados para Rua 5 de Julho com Roberto Silveira para verificar uma denúncia de furto. Ao chegarem no local, encontraram um homem arrancando os fios com uma faca.





O homem foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por furto. Ele já tinha uma anotação criminal por tráfico.