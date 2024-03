Preso homem que tentou matar irmã e sobrinho em Rio Bonito

Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel), em ação conjunta com agentes da 119ª DP (Rio Bonito), prenderam Hélio Branco Bezerra, de 58 anos, acusado de tentar matar a irmã e o sobrinho. Ele foi localizado no município de Rio Bonito.

De acordo com as investigações, as agressões iniciaram porque o acusado recebeu a notificação das medidas protetivas solicitadas pela mulher contra ele, depois de uma desavença no cuidado da mãe de ambos. No momento em que tentou esfaquear a mulher, o sobrinho se colocou na frente para defendê-la.

Após a expedição do mandado de prisão, munidos de informações de inteligência, os policiais foram até o bairro Boqueirão. No momento da captura, o homem tentou fugir dos agentes, mas caiu do telhado e quebrou a perna. Ele ainda retirou uma faca e tentou se matar, para não cumprir a pena. O criminoso foi socorrido a uma unidade de saúde, onde se encontra custodiado, até alta médica.