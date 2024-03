Polícia Civil busca identificação de assaltantes de ônibus em SG; vídeo

Agentes da 73ªDP (Neves) tentam identificar dois homens que roubaram diversos passageiros em um ônibus, no Bairro do Patronato, em São Gonçalo, no último dia 23.

O assalto, que ocorreu por volta das 20h, foi filmado pelas câmeras de segurança do coletivo. Os dois criminosos entram no ônibus às 20h06, próximo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Um deles fica próximo ao motorista, enquanto o segundo segue pelo corredor do veículo pegando os pertences dos passageiros.

Leia mais

➢ Tragédia: Homem morre em estabelecimento de Nova Cidade

➢ Homem é operado após inserir coco de 9cm no ânus

Pouco mais de um minuto depois, os dois voltam pela entrada, pulam a roleta e fogem do ônibus.

De acordo com a Polícia Civil, o ônibus roubado faz o trajeto Venda da Cruz x Santa Luzia, e pertence a Viação Icaraí.





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

A 73ªDP está pedindo ajuda da população para identificar os dois assaltantes, para que possam realizar a prisão e evitar novos crimes. A delegacia disponibilizou dois números de contato para a troca de informações: 21 985967325 (Delegacia) ou 21 22531177 (Disque Denúncia).