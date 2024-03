Homem é operado após inserir coco de 9cm no ânus

Homem é operado de emergência em Taiwan após inserir coco no corpo para estimulação sexual - Foto: Reprodução

Um homem de 56 anos inseriu um coco no ânus e ficou por dois dias com a fruta alojada no local. O morador Taiwan só correu para o hospital depois que a dor se tornou insuportável, sofrendo de dores abdominais e constipação severa, após não conseguir remover o coco sozinho.

A notícia, divulgada pela revista médica British Journal of Surgery, também informou que a fruta tropical, que estava dentro dele, estava sendo usada pelo homem para estimulação sexual.

"Este foi um caso muito raro. O paciente teve sorte de ainda estar vivo. Felizmente, ele não sofreu danos internos graves. Dissemos para não fazer isso novamente. O paciente admitiu que colocou o coco no reto em busca de estímulo", declarou nesta semana o diretor da cirurgia geral do Hospital E-Da, Chen Zhiyi, segundo o jornal britânico "Daily Star".



Zhiyi e sua equipe tentaram remover o coco de uma forma mais natural. Como não conseguiram, tiveram que realizar uma cirurgia.