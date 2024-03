Após confronto, PM prende seis criminosos em Itaipuaçu

Agentes da 6 Companhia (Cia) do 12° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro estavam em patrulhamento, na tarde desta quarta-feira (20), no Complexo de condomínios do Minha Casa Minha Vida, no bairro Itaipuaçu, em Maricá, quando foram surpreendidos por criminosos que efetuaram disparos contra os agentes.

Diante da situação, a equipe desembarcou no terreno e realizou o cerco tático, conseguindo localizar e prender os envolvidos na ação.

Os policiais prenderam 6 criminosos e apreenderam, no total, uma pistola calibre 12, rádios comunicadores e farto material entorpecente.

