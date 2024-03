Três homens baleados dão entrada em unidade de saúde de São Gonçalo

O Setor de Emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, registou a entrada de três homens baleados, na tarde dessa terça-feira (19). Segundo informações iniciais chegadas a policiais de plantão na unidade, eles foram feridos no Jardim Catarina, em circunstâncias ainda desconhecidas.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou que os setores operacionais do 7ºBPM (São Gonçalo) não efetuaram nenhuma ação na região do Jardim Catarina, na tarde dessa terça-feira. Os feridos estão sendo atendidos e os policiais de plantão, aguardando o termino do trabalho dos profissionais de saúde para tentar obter informações sobre as circunstâncias que os três foram baleados.

* Em apuração

