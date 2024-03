Zinho é transferido para presídio federal no Mato Grosso do Sul

O miliciano Zinho foi transferido, na manhã deste sábado (16), do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, para um presídio federal localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Transferência ocorreu sob um forte esquema de segurança.

Além de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, seu comparsa 'Boquinha', apelido de Marcelo de Luna Silva, também foi levado para a mesma unidade prisional. A decisão pela mudança foi tomada no último dia 20 de fevereiro pela juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal.

O comboio da polícia saiu às 11h30 do Presídio Laércio da Costa Pellegrino, em Bangu 1, na Zona Oeste, e seguiu até o Aeroporto Santos Dumont, no Centro da cidade, aonde chegou quase uma hora depois. Zinho e Boquinha vão deixar o estado em um voo comercial previsto para pousar em Campo Grande às 17h30. A dupla é escoltada por agentes penais federais.

Preso desde dezembro no ano passado, quando se entregou no Natal, Zinho é apontado pela polícia como chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e um dos criminosos mais perigosos do estado. Contra ele havia 12 mandados de prisão em aberto e o acusado estava foragido desde 2018.