Homem baleado em sequestro na rodoviária passar por cirurgia

O homem baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio, na última terça (12), passou por uma cirurgia para remover o projétil pelo qual foi atingido. O procedimento aconteceu na tarde desta quinta-feira (14), mas só foi confirmado nesta sexta (15), pelo Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, passou no centro cirúrgico ontem e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo o hospital. Apesar de ter o quadro estabilizado, seu estado ainda é considerado grave. Atingido por disparos no tórax, ele não precisou ser submetido a novas cirurgias no coração, conforme informou o Instituto Nacional de Cardiologia (INC).

Relembre o crime:



➢ Sequestrador de ônibus na Rodoviária do Rio se entrega

➢ Sequestrador de ônibus no Rio é transferido para Benfica

➢ Sequestrador de ônibus no Rio usou mulheres como escudo humano

Natural de Volta Redonda, Bruno é técnico de estabilidade da Petrobras e cursa Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Para conciliar trabalho e faculdade, ele costuma viajar com frequência entre Rio e Minas Gerais. Ele estava no ônibus com destino para Juiz de Fora, MG, quando foi surpreendido pelo assalto.

Além dele, um outro homem também ficou ferido na ocasião. A segunda vítima, porém, foi atingida por estilhaços e teve apenas ferimentos superficiais, sendo liberada no mesmo dia. Após três horas de resistência, o responsável pelo sequestro, Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, se entregou à Polícia na terça-feira (12).