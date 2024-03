Homem é preso por vender crack na Lagoa de Piratininga

Um homem, de 31 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (15), acusado de vender drogas nas margens da Lagoa de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Acusado de envolvimento com o tráfico local, ele foi capturado com mais de 70 pedras de crack, de acordo com informações da Polícia.

Agentes da operação Segurança Presente Niterói foram acionados pela 81ª DP (Itaipu) para apurar relatos de tráfico Avenida da Ciclovia Chico Xavier. Equipes das Polícias Militar e Civil foram até o local e encontraram três suspeitos com drogas, segundo o relato. Ao perceberam a presença dos agentes, os homens teriam fugido e começado a pular muros de imóveis na região para se esconder.

Leia também:

➢ Tenente condenado por morte de juíza em Niterói é expulso da PM

➢ Ação policial em Maricá captura sete suspeitos

Dois deles conseguiram escapar. O outro foi capturado pelos policiais alguns minutos depois e confessou o crime. De acordo com os agentes, ele teria admitido receber 70 reais da facção criminosa Comando Vermelho para ficar de "plantão" na região.

Com ele, os agentes encontraram uma sacola com 74 pedras de crack, que foi levada junto do suspeito para a 81ª DP. O acusado, que já tinha passagens por roubo, desobediência e lesão corporal, ficou detido na Delegacia. Ele foi autuado por tráfico de drogas. associação para o tráfico.