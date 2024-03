Ação policial em Maricá captura sete suspeitos

Sete homens foram capturados durante uma ação do 12º BPM (Niterói) na comunidade do Risca Faca, em Inoã, distrito de Maricá, durante a tarde desta quinta-feira (14). Uma arma de fogo e uma carga de drogas foram encontradas com o grupo, que era alvo de denúncias recebidas pela Polícia Militar.

Equipes do Batalhão de Niterói, que atende ocorrências no município de Maricá, se deslocaram para a comunidade para apurar os relatos de tráfico de drogas no local, de acordo com a corporação. Lá, eles realizaram um cerco tático e conseguiram localizar um grupo de sete acusados.

Com eles, os policiais encontraram uma pistola, trinta munições, dois carregadores e uma farta carga de drogas, assim como um aparelho de rádio transmissão suspostamente utilizado para comunicação interna entre criminosos. Todo o material foi apreendido. Os homens foram levados para 82ª DP (Maricá) e, de lá, encaminhados para a Central de Flagrantes, 76ª DP (Niterói). A ocorrência está em andamento.