Casal é morto a tiros dentro de casa na Baixada

Um casal foi encontrado morto com marcas de tiro dentro da residência onde viviam em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante a noite da última quinta-feira (14). A filha deles, de apenas seis anos, teria presenciado o crime, que aconteceu no bairro Jardim Iara e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Ainda não foram divulgadas informações a respeito das suspeitas de autoria dos disparos. O caso foi registrado como duplo homicídio. Uma equipe do do 20° BPM (Mesquita) informou ter sido acionada por moradores da região até o local. Ao chegar lá, a guarnição encontrou o homem, de 28 anos, e a mulher, de 24, mortos dentro de casa - além da criança, que ainda estava no local.

Informações sobre motivação também estão sendo investigadas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada ao local e realizou a perícia da cena do crime. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). A DHBF disse estar realizando diligências e ouvindo testemunhas para apurar mais detalhes sobre o crime.