Homem morre com tiro no rosto após subir em muro para ver confusão; vídeo

Crime aconteceu no sul do país - Foto: Reprodução

Um homem, de 33 anos, morreu após ser atingido com um tiro no rosto enquanto tentava ver, de cima do muro, uma confusão na casa do vizinho. O crime aconteceu no último sábado (09), em Apucarana, município no Paraná, Região Sul do país. O autor dos disparos foi preso nesta quinta-feira (14), segundo a Polícia Civil.

O momento em que o disparo atinge Bruno Emídio da Silva Junior foi registrado por uma câmera de segurança. Na imagem, é possível ver a vítima subindo em cima de um tanque de casa para olhar por cima do muro. Segundo relatos, ele teria escutado discussões e briga na casa ao lado, onde acontecia uma confraternização. Enquanto observa a confusão na casa do vizinho, ele acaba sendo baleado no rosto. Confira o vídeo:





Policiais militares e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados ao local, mas Bruno não resistiu e faleceu em casa, antes de ser levado a uma unidade médica. Na mesma noite, a Polícia entrou na casa do vizinho e encontrou uma espingarda de pressão, uma escopeta, além de munições para diferentes calibres e carregadores para pistola .38.

O suspeito pelo disparo falou com os policiais pelo telefone no dia do crime, mas não apareceu e só foi detido dois dias depois, quando se apresentou à Polícia local. Sua prisão foi autorizada pela Justiça nesta quarta-feira (13) e o acusado foi preso nesta quinta (14). De acordo com os policiais, ele alegou ter atirado por legítima defesa, achando que sua casa estava sendo invadida.