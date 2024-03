Pai é preso por estuprar suas três filhas desde a morte da mãe delas

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por abusar sexualmente de suas três filhas, desde que a mãe delas morreu. A operação da polícia de Campo Grande, município de Mato Grosso do Sul, local que moravam as vítimas, ocorreu na última quinta-feira (7).

Os agentes se deslocaram até Cuiabá (MT), onde o pai foi encontrado, para realizar a captura do homem, que responde a dois inquéritos de estupro de vulnerável.

Leia mais

➢ Porteiro prende assaltante em elevador e impede roubo na Zona Sul do Rio

➢ Avô acusado de estuprar a própria neta é preso na Região Serrana



Durante as investigações, as vítimas detalharam os abusos sexuais sofridos. Além de estuprar uma das adolescentes, ele ministrava o uso de comprimidos anticoncepcionais para a jovem, para evitar gravidez. Os relatos foram compatíveis com os exames da perícia, de acordo com a Polícia Civil de Campo Grande.



O delegado responsável pela investigação pediu a prisão preventiva do pai das vítimas ao Judiciário "tendo em vista a gravidade dos crimes e a fuga do suspeito".

Com a expedição do mandado de prisão, investigadores da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) realizaram diligências e conseguiram obter a localização do suspeito.

A prisão ocorreu no local em que o suspeito trabalhava e se escondia, em Cuiabá. Uma equipe da DEPCA o prendeu no alojamento da empresa.

O homem foi indiciado nos dois inquéritos pelo crime de estupro de vulnerável, que tem pena máxima de 15 anos de prisão, declarou em nota, a Polícia Civil.