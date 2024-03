Porteiro prende assaltante em elevador e impede roubo na Zona Sul do Rio

Um porteiro impediu um roubo a um apartamento na Lagoa, Zona Sul do Rio, após desconfiar de criminosos e deixá-lo preso em elevador. O acusado havia se apresentado como fiscal da Receita Federal, o que levantou suspeitas por parte do profissional. As informações são do Bom Dia Rio.

Após trancar o suspeito no elevador, a polícia foi acionada até o condomínio. A vítima do assaltante, que reside em um dos apartamento do prédio, foi resgatada e teve seus pertences e dinheiro recuperados pelos policiais.

Não há informações sobre a delegacia para qual o suspeito foi levado e sobre a sua detenção.