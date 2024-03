Trio é preso por tráfico de drogas na Região Oceânica de Niterói

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) e militares prenderam três homens em flagrante, na quinta-feira (07), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram capturados após troca de informações de inteligência.

Com base nas informações, as equipes foram ao endereço indicado verificar uma denúncia sobre a ação de traficantes na região. Ao chegarem no local, os policiais flagraram o trio comercializando drogas.

Os três homens foram levados para a delegacia e presos em flagrante. Os agentes apreenderam farta quantidade de droga e um rádio comunicador.