PF prende colombianas com dez quilos de cocaína no Galeão

Agentes da Polícia Federal prenderam, na noite do último domingo (10), duas colombianas no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Na bagagem das estrangeiras foram encontrados dez quilos de cocaína. As suspeitas estavam com um bebê de 2 meses e pretendiam embarcar em um voo para Paris.

De acordo com a PF, as colombianas entraram em Tabatinga, cidade no Amazonas que faz fronteira com a Colômbia e foram até Manaus, onde pegaram as malas com a droga. Elas chegaram ao Rio num voo com escala e pretendiam seguir para a capital da França.

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain) identificaram a droga, que estava escondida em fundos falsos nas malas de viagem das colombianas, e deram voz de prisão a elas.



As mulheres foram levadas para a Superintendência da PF no Rio, na Praça Mauá. A operação de deslocamento contou com o apoio da FAB e da Força Nacional de Segurança. As duas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas. Caso condenadas, elas podem pegar uma pena de até 15 anos de reclusão.