Policiais prendem suspeito de arrancar língua de companheira em São Gonçalo

Vítima e suspeito prestaram depoimento na 75ª DP (Rio do Ouro) - Foto: Layla Mussi

Foi preso na tarde desta segunda (11) o homem acusado de arrancar a língua da própria companheira no Rio do Ouro, em São Gonçalo. Jamilton Ribeiro da Cunha Castro, de 49 anos, foi detido algumas horas após prestar depoimento na 75ª DP (Rio do Ouro), acusado de crimes atrelados a Lei Maria da Penha.

O homem esteve na unidade policial pela manhã. Após ouvir o suspeito, os agentes da 75ª DP conseguiram um mandado de prisão preventivo contra ele através do plantão judiciário por crimes atrelados a Lei Maria da Penha. De acordo com a Delegacia, ele permanece na unidade, à disposição da Justiça.

O crime aconteceu na segunda-feira passada, dia 4 de março. De acordo com a investigação, ele arrancou uma parte da língua da companheira, de 66 anos. Ela teve a língua suturada, mas não foi possível reimplante. De acordo com ela, Jamilton costumava ficar violento quando bebia. "Eu não tinha medo dele, nunca tive. Ele não me batia, pois tinha medo dos meus filhos, mas ele dizia que ia beber meu sangue", contou a vítima ao OSG. Eles estavam juntos há dois anos.