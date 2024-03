Turista dos EUA é vítima após cárcere privado e extorsão no Rio

Um homem foi preso neste sábado (09) em Copacabana, Zona Sul do Rio, acusado de manter um turista estadunidense em cárcere privado mediante extorsão por cerca de dois dias. A vítima, de 40 anos, foi encontrada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Zona Norte do Rio.

O crime foi descoberto pelas autoridades policiais da região no sábado (09), depois que o Consulado dos Estados Unidos e o órgão federal de investigação norte-americano, o FBI, acionaram a Polícia brasileira para investigar o caso de um turista que estava desaparecido e sem comunicação há dois dias.

Durante a apuração, agentes da Delegacia Antissequestro descobriram que o suspeito estava em Copacabana, tentando fugir. Ele foi preso no bairro; com ele foram encontrados o aparelho celular e o cartão bancário da vítima. Segundo informações da polícia, o suspeito chegou a entrar em contato com a família do estadunidense para pedir um resgate no valor de 3 mil dólares - cerca de R$14,9 mil.