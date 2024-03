Polícia Civil do Rio prende no Mato Grosso pai que sequestrou o próprio filho de três anos

A denúncia foi feita pela mãe da criança, após não receber o bebê dentro do período acordado com o pai, em janeiro deste ano - Foto: Divulgação

A denúncia foi feita pela mãe da criança, após não receber o bebê dentro do período acordado com o pai, em janeiro deste ano - Foto: Divulgação

Policiais civis da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) prenderam, neste sábado (09/03), um pai que sequestrou o próprio filho, de três anos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e o levou para o estado do Mato Grosso, no Centro-Oeste. Ele foi localizado no município de Diamantino, após intenso trabalho de monitoramento e diligências dos agentes.

A denúncia foi feita pela mãe da criança, após não receber o bebê dentro do período acordado com o pai, em janeiro deste ano. Depois que o paradeiro dos dois não foi encontrado, durante cumprimento de busca e apreensão para devolver a criança à mãe, um inquérito policial foi instaurado. A autoridade, então, representou pela prisão preventiva do pai, e o mandado foi deferido pela Justiça.

Com o apoio de policiais civis do Mato Grosso e de Rondônia, os agentes iniciaram os trabalhos de inteligência e de buscas, por cinco dias ininterruptos fora do estado, até tomarem conhecimento de que o pai era caminhoneiro e estaria fazendo o transporte de mercadorias pelas regiões. Após diversas ações dos policiais, nos estados de Mato Grosso e Rondônia, o veículo do suspeito foi interceptado e ele foi preso no município de Diamantino. A criança foi encontrada dentro do caminhão e devolvida à mãe.