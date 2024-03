'Neymar da Engenhoca' é preso em Niterói

Condenado a 12 anos de prisão por tráfico de drogas e foragido do sistema prisional desde dezembro de 2022, Alessandro Bandeira Freitas, o 'Neymar Frente do Complexo do Otto e Holofote', de 30 anos, foi preso neste domingo (10), por policiais do Segurança Presente, em Niterói.

Natural da cidade do Rio de Janeiro, ele é apontado como líder do tráfico das Comunidades Otto e Holofote, no bairro Engenhoca, em Niterói.

Ele foi preso em flagrante após moto patrulhamento dos agentes do Segurança Presente na Alameda São Boaventura, altura da Riodades, no Fonseca.

Contra ele havia mandado de prisão por tráfico de drogas. 'Neymar' foi levado para a 76ªDP, Central de Flagrantes do Centro.

