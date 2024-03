Suspeito de estuprar filha de 15 anos é preso em São Gonçalo

Um homem de 62 anos, acusado de estuprar a própria filha, de 15 anos, foi capturado pela polícia na última segunda-feira (04) em São Gonçalo. O suspeito foi encontrado por policiais no Hospital Retaguarda Gonçalense, no Centro do município, e levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) da cidade, no Mutuá.

Além dos crimes sexuais contra a adolescente, o acusado também era alvo de dois mandados de prisão por roubo. Foi a irmã do suspeito quem procurou os agentes para denunciar os abusos. O Setor de Inteligência conseguiu descobrir o paradeiro do homem, que continuou preso e foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional.

