Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Nova Friburgo

Um homem de 21 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (4), por suspeita de agredir a ex-mulher a pauladas, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Ele também teria dado golpes na cabeça da vítima com um capacete, a deixando desacordada. O suspeito responde por tentativa de feminicídio.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, na Rua Francisco Nicolau, no bairro Olaria. Ele era considerado foragido desde a última sexta-feira (1), quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão preventiva em seu nome.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima foi até a Deam, no dia 25 de fevereiro, dizendo que acordou com a filha a chamando e contando que o seu ex-companheiro estava dentro da sua casa quebrando os móveis. Ao sair para ver o que estava acontecendo, a mãe viu o suspeito agredindo sua filha com diversos golpes de pauladas na cabeça.



A vítima ficou machucada e chegou a desmaiar com as lesões sofridas. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. Após receber alta, a mulher foi até a delegacia e prestou depoimento sobre a agressão. Segundo ela, o ex-companheiro invadiu sua casa, a jogou na cama e deu golpes com um capacete em sua cabeça. A mulher desmaiou rapidamente e depois conseguiu fugir para a casa da sua mãe, que fica ao lado da sua.

Em seguida, na tentativa de acalmar o homem, a vítima, em companhia da mãe, saíram de casa. Contudo, o suspeito estava com um pedaço de madeira na mão e deu dois golpes na cabeça da ex, fazendo com que ela desmaiasse novamente, só recobrando a consciência no hospital.

Ainda de acordo com a vítima, ela só não morreu porque uma vizinha a socorreu e a levou até a unidade de saúde. Para ela, a motivação do crime seria ciúmes.

O homem não resistiu à prisão e foi encaminhado para um presídio. Segundo a Deam, ele tem apenas uma passagem pela polícia. Quando era adolescente, o jovem foi autuado por tráfico de drogas.