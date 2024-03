Polícia apreende drogas após tiroteio no Anaia Grande, em São Gonçalo

Uma ação da Polícia Militar no Anaia Grande, em São Gonçalo, na tarde da última sexta-feira (01), terminou com a apreensão de uma carga de drogas e uma arma de fogo, após um tiroteio com suspeitos. Ninguém foi preso; um suspeito chegou a ser detido, segundo a corporação, mas foi liberado após depoimento.

De acordo com o 7ºBPM (São Gonçalo), uma equipe foi até o bairro após receber denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na região. Durante o patrulhamento, os policiais teriam encontrado um grupo de suspeitos armados na Rua Belarmino Batista, que teriam atirado contra a equipe policial e fugido do local.

Ainda segundo a PM, os oficiais realizaram um cerco, mas não conseguiram capturar os acusados pelos disparos. Apenas um homem foi detido, mas não portava nenhum material ilícito. Ele foi levado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi interrogado por policiais e liberado em seguida.



Após o confronto, os agentes continuam as buscas pelo bairro e encontraram uma carga de drogas, aue foi apreendida. Os policiais encontraram 1.100 pinos de cocaína, 280 trouxas de maconha, 25 pedras de crack e 15 tiras de haxixe, além de uma escopeta de calibre 12 e três aparelhos de rádio transmissão, supostamente utilizado para comunicação entre criminosos. Todo o material foi para a 75ª DP, que registrou o caso.