PF resgata criança que era abusada sexualmente pelo primo

A Polícia Federal resgatou, na última quinta-feira (29), uma menina de 9 anos que era explorada sexualmente pelo próprio primo, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. De acordo com a corporação, o homem de 37 anos gravava os abusos e vendia as imagens na internet. O criminoso foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

A PF informou que as investigações tiveram início depois que os vídeos dos abusos foram localizados na Deepweb. Os agentes conseguiram identificar os rastros dos arquivos, o que possibilitou a identificação do criminoso e a localização de sua residência, onde as filmagens eram feitas.

Leia mais

PM de folga é baleado ao entrar por engano no Morro do Dendê

Polícia prende quatro pessoas ligadas à milícia de Ronnie Lessa e Suel



No local, os policiais encontraram diversos acessórios sexuais que eram utilizados na produção dos vídeos. Além disso, com o criminoso, foram encontradas as imagens dos abusos, o que resultou na prisão em flagrante.



O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis e após as formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A PF disse ainda que as investigações vão continuar para identificar os compradores das imagens e outros envolvidos que possam ter colaborado com o crime.