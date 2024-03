Mãe é principal suspeita pela morte de menino em Realengo, Zona Oeste do Rio

Uma criança de seis anos foi encontrada morta em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (29). A mãe é considerada, pela Polícia Civil, a principal suspeita de ter cometido o crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram o menino já sem vida, com sinais de envenenamento.

O Corpo de Bombeiros também recebeu um chamado, mas, ainda no endereço, constataram que a criança havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e já estava em óbito. A corporação não conseguiu determinar a causa da morte.

A mãe do menino, de 38 anos, foi socorrida, em estado grave, ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, que também fica em Realengo. Uma das principais suspeitas é de que a mulher tenha tentado tirar a própria vida após ter matado o próprio filho.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).