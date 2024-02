Ex-apresentador de telejornal é preso por tráfico em cidade paulista

O ex-apresentador de telejornal e jornalista Marcelo Carrião, de 51 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Santos, cidade do litoral paulista, nesta quarta-feira (28), durante uma operação da Polícia Civil. Ele foi detido pelos agentes com outros cinco suspeitos.

Segundo o G1, as investigações da polícia teriam descoberto que Carrião era "fornecedor" de drogas a duas suspeitas, de 19 e 23 anos, que ofereciam o serviço de “disque-droga” em Santos. No celular de uma delas, os agentes teriam encontrado conversas com o jornalista. A dupla foi presa no início do mês.

A polícia cumpriu nove mandados de busca e apreensão na operação "Dama de Ferro". Em um dos endereços alvos, no bairro Vila Matias, foram encontradas estufas com plantações de maconha.

Marcelo Roberto Ferreira Carrião é natural de Osasco (SP) e trabalhou em diversas emissoras de televisão, como a TV Mar, a Rede Record e o SBT. Seu último trabalho televisivo foi na emissora de Silvio Santos, como apresentador de telejornal, onde ele ficou até 2020.

A defesa do jornalista chegou a ser procurada pelo G1, mas não enviou uma resposta.