Cinco são presos com drogas na Zona Oeste do Rio

Um grupo de cinco homens, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, foram capturados pela Polícia Militar com base em denúncias anônimas recebidas pela corporação na noite desta terça-feira (27), na Zona Norte do Rio. Uma carga de drogas e armas de fogo também foram apreendidos com o grupo, na comunidade do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda.

Segundo a PM, uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionada para checar denúncias de barricadas na região. Na comunidade, os agentes foram surpreendidos por um grupo de jovens armados, que teria dado início a uma breve troca de tiros. Após o confronto, os policiais conseguiram deter o grupo, formado por cinco suspeitos com idades entre 20 e 31 anos.

Com eles, os agentes encontraram um fuzil e duas pistolas de modelos diferentes, além de munições e carregadores. Também foram apreendidas 130 trouxinhas de maconha, 250 pinos de cocaína, 26 pedras de crack e 5 bolas de skank (resina de maconha). Todo o material foi levado junto dos suspeitos para a 40ª DP (Honório Gurgel), que registrou o caso.