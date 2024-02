Jovens são retirados do cinema por fumar maconha em filme de Bob Marley

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de jovens sendo retirado do cinema, em Pernambuco, por suspeita de fumar maconha durante a exibição do filme sobre o músico Bob Marley.

As imagens mostram a Polícia Militar do estado abordando os jovens. Em um determinado momento, um dos policiais dá tapas na cabeça de um dos rapazes.

Em nota, o Shopping Guararapes informou que o caso aconteceu na noite da última segunda-feira (26), em uma das salas do cinema local.



“Esclarecemos que, após relatos de clientes sobre um grupo de jovens que estavam utilizando substâncias ilícitas na sala do cinema e causando tumulto, a equipe do cinema acionou a Polícia Militar para tomar providências, visando garantir o bem-estar dos clientes. A corporação removeu o grupo da sala e realizou revistas”, disse o comunicado do shopping.