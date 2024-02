Alunos utilizam caixotes para assistir às aulas no Complexo do Alemão

Estudantes do quarto ano de uma escola no Complexo do Alemão estão tendo que utilizar caixotes para sentar em salas de aula, por falta de carteiras. Além disso, faltam professores e uniformes ainda não foram entregues para as crianças que estudam na escola municipal Rubens Berardo.

"Eu recebi um vídeo das crianças sentadas num caixote por falta de cadeira, mesa. E como chegaram crianças novas na sala de aula, não tinha mesa, não tinha cadeira pra poder acomodá-las", contou Julia Borges, mãe de um aluno, em entrevista ao G1.

Ela contou também que professores e funcionários fazem o que podem para contornar a falta de estrutura. Em alguns momentos, não há aulas devido à falta de professores.



"Eu acho inadmissível. inadmissível. Eu acho que a escola está totalmente abandonada. Então, eu peço que olhem pela escola, deem uma assistência à escola, porque até os funcionários tão lutando contra a maré", disse.

A mãe afirmou ainda que gostaria de ver mais mobilização dos funcionários, e cobrou providências da prefeitura para que os alunos tenham direito à educação.

"Eu fiquei revoltada em ver isso. Pena que tem mães que não conseguem vir e falar o que tem que falar, brigar na escola da porta da escola, com funcionários que não têm o que fazer, não tem como ter voz. entendeu? Nós, pais, que temos voz", finalizou.

Em resposta, a Secretaria disse que as carteiras novas já chegaram à escola municipal Ruben Berardo nesta segunda-feira (26). De acordo com o jornalista Edimilson Ávila, o secretário Renan Ferreirinha considerou a situação "um absurdo".