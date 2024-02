Alunos do Cefet e policial são atingidos durante tiroteio no Maracanã

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos no Maracanã, Zona Norte do Rio, deixou dois alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) feridos na noite da última quinta-feira (22). Um policial militar também foi atingido por um dos disparos, mas a bala ficou presa no colete. Ninguém foi preso.

O tiroteio aconteceu na Rua General Canabarro. Segundo o 6º BPM (Tijuca), uma equipe que patrulhava a região teria visto dois suspeitos em uma moto, supostamente abordando um veículo. Quando os agentes se aproximaram, os suspeitos deram início aos disparos, de acordo com o relato da corporação. Um dos tiros acabou atingindo dois alunos do Cefet, que tinham acabado de sair da unidade de ensino e estavam em um bar próximo ao local.

Leia também:

➢ Porteiro de escola é morto esfaqueado no trabalho em Icaraí, Niterói

➢ Mãe e filha morrem e pai fica ferido após atropelamento na RJ-106, em Rio do Ouro

O tiro teria atravessado um dos alunos e atingido o segundo. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde dos dois estudantes é considerado estável, de acordo com a unidade de saúde.



O policial atingido recebeu atendimento no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) e também não apresenta ferimentos graves, já que a bala ficou presa no colete. Segundo a Polícia, os suspeitos conseguiram escapar do local. A motocicleta em que eles estavam foi apreendida e levada para a 18ª DP (Praça da Bandeira), que está investigando o caso.