Traficante é morto durante troca de tiros com a PM em Itaipuaçu

Agentes da 6ª Cia do 12º BPM receberam denúncias sobre criminosos armados na região - Foto: Reprodução/TV Globo

Um traficante morreu, na manhã desta sexta-feira (23), após entrar em confronto com policiais do 12ºBPM (Niterói), na região do Mato Alto, em Itaipuaçu, município de Maricá.

Segundo informações, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) receberam uma denúncia de que traficantes armados estariam se exibindo na região. Chegando ao local, os militares foram recebidos a tiros e revidaram, iniciando uma troca de tiros.

Após o confronto, os policiais localizaram um dos suspeitos feridos. Ele morreu antes da chegada do socorro. Com o homem, os PMs apreenderam um revólver e três granadas.