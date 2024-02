Guarda Municipal de São Gonçalo efetua sexta prisão por furto de cabos esta semana

Equipes da Guarda Municipal prenderam, na madrugada desta sexta-feira (23), um homem que estava furtando cabos em um bueiro na esquina da Rua Salvatori com a Rua Aluísio Neiva, no Centro de São Gonçalo. O acusado, de 24 anos, ainda tentou fugir e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os agentes.

Equipes da Guarda estavam em patrulhamento quando foram acionadas pela Central de Segurança de São Gonçalo, que faz o monitoramento da cidade com câmeras, para verificar o caso no endereço citado. No local, eles viram dois homens em atitude suspeita. Ambos conseguiram fugir. Ainda na mesma rua, os agentes flagram, em seguida, um suspeito dentro de um bueiro cortando cabos. Os agentes pediram que ele saísse do bueiro. Foi quando ele tentou fugir, afirmando ter crises de pânico.

O suspeito foi contido pelos guardas, mas resistiu e entrou em luta corporal com um dos agentes. Depois que foi contido, o suspeito foi algemado.

Com ele, foram encontrados uma faca e um carrinho de mão com 200 metros de fio. Pessoas em situação de rua ainda atiraram pedras nos agentes. O suspeito foi preso preso e levado para a 72ª DP (Mutuá), onde segue à disposição da Justiça. Ele já possuía anotações criminais por crimes como furto, roubo e tráfico de drogas.

Nos últimos dias, agentes da Guarda Municipal prenderam mais cinco pessoas pelo crime de furto de cabo. Três deles, incluindo uma mulher, foram presos também na Rua Salvatori com um pedaço de cabo de cerca de 5 metros, na madrugada de quinta-feira (22). Outros dois homens foram presos no fim da noite da última terça-feira (20), com cerca de 20 metros de fios já cortados.